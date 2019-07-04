Вбивця Даші Лук’яненко планував злочин заздалегідь

Підозрюваний у вбивстві 11-річної Даші Лук’яненко в Іванівці Одеської області Микола Тарасов більше двох місяців планував згвалтування. Про це йдеться в ухвалі суду щодо запобіжного заходу для зловмисника, повідомляє Думская.

Тарасов зізнався, що готував злочин, починаючи з квітня. За його словами, до цього його спонукала сексуальна незадоволеність.

При цьому не йшлося конкретно про Дашу, а про будь-яку вподобану йому дитину.

Рішення згвалтувати саме Лук’яненко підозрюваний прийняв тільки в червні. Він керувався мотивом особистого знайомства з жертвою, знав маршрут її пересування.

За матеріалами справи, на вчинення злочину у Тарасова пішло близько 30 хвилин.

Видання також повідомляє, що батьки підозрюваного пройшли перевірку на детекторі брехні.

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Згідно з результатами, брат і батько Тарасова точно не знали про злочин і не допомагали приховувати сліди. Експертизу з матір’ю проводили три рази, але причетності до злочину теж не виявили.

19 червня в селі Іванівка на території одного з домоволодінь у вигрібній ямі правоохоронці знайшли тіло дівчинки. Як виявилося, її вбив 22-річний односельчанин після спроби зґвалтування. Подробиці про цей жорстокий злочин розповів на брифінгу глава поліції Одеської області Олег Бех.

Джерело – liga.net

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