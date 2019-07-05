Путін запропонував видати указ замість Зеленського. Відео

Президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну в невиконанні Мінських домовленостей і заявив, що готовий самостійно видати указ про зняття блокади з Донбасу замість Володимира Зеленського.

Про це він сказав під час спільної з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте прес-конференції 4 липня, трансляція якої велася в мережі (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Путін вважає, що від РФ не можна вимагати виконання Мінських угод, “зокрема, тієї частини, яка Москви взагалі не стосується”.

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“Мінські угоди вимагають відновлення економічних відносин Донбасу й України. Потрібно скасувати указ Порошенка про блокаду Донбасу. Ми ж не можемо це зробити за Україну. Ну давайте я видам цей указ!” – сказав російський глава.

Путін також спробував виправдати дії РФ, стверджуючи, що світова громадськість нібито перекладає всю відповідальність на одну зі сторін.

“Чому ви з України не питаєте? Не будемо перекладати відповідальність тільки на одну зі сторін. Зеленський говорив, що готовий до діалогу, а тепер у Європі заявив, що не говоритиме із сепаратистами. Ну що це таке?” – обурився політик.

“Дочекаємося закінчення передвиборної кампанії в Україні й подивимося, що [Зеленський] буде робити в реальному житті”, – додав він.

Джерело – obozrevatel

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