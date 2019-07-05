В Калифорнии произошло сильнейшее землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге Калифорнии

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге Калифорнии. Как сообщила Геологическая служба США, эпицентр находился в 195 км к северу от Лос-Анджелеса, неподалеку от города Риджкрест. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км. Об этом в четверг, 4 июля, сообщает издание “Бизнес.медиа” со ссылкой на Los Angeles Times.

СМИ и жители США размещают видео землетрясения в социальных сетях. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

Angeles Times отмечает, что землетрясение произошло в 10:33 (20:33 по Киеву) в долине Сирлс. Толчки ощущались, в частности, в Лас-Вегасе и Лонг-Биче. Сейсмолог Люси Джонс не исключила, что сильные толчки могут повториться.

Газета Los Angeles Times обращает внимание на то, что это самое сильное землетрясение в Калифорнии с 1994 года. Тогда подземный толчок магнитудой 6,7 привел к гибели 60 человек и массовым разрушениям.

“Землетрясение силой 6,4 балла – крупнейшее за десятки лет в Южной Калифорнии, но его эпицентр в отдаленном регионе за 125 миль к северо-востоку от Лос-Анджелеса – это очень отличается от землетрясения 1994 года”, – сообщили в издании.

Напомним, ранее в Беларуси возбудили уголовное дело из-за нарушения правил обращения с опасными веществами. По данным ведомства, на День независимости Республики Беларусь, который страна отмечала 3 июля, во время салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверков, которые разрушили салютные установки.

Разлетевшиеся осколки травмировали десять человек. 64-летняя женщина, получившая осколочное ранение,скончалась на месте происшествия.

Источник – bzns.media

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