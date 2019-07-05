Бойовики влаштували бійню на Донбасі: один боєць ЗСУ загинув, троє поранені

Окупанти 11 разів застосували проти ЗСУ в районі ООС заборонені Мінськими угодами артсистеми калібру 122 мм, а також міномети калібру 120 та 82 мм. Ворог відкривав вогонь із гранатометів, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї.

Гаряче було поблизу Опитного, Лебединського, Березового, Пісків, Авдіївки, Водяного, Мар’їнки, Красногорівки, Широкиного, а також у районі Новогородського, Кримського, Новотошківського, Луганського, Попасної, Південного, Новолуганського, Хутора Вільного та Золотого-4.

– Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, троє отримали поранення та ще троє – бойове травмування, – повідомляють у штабі ООС.

За даними розвідки, 4 липня знищено двох окупантів та одного поранено.

Від початку поточної доби ворог шість разів обстріляв позиції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, 1 липня поблизу населеного пункту Водяне російські окупанти обстріляли санітарний автомобіль сил ООС, у результаті чого загинув медик.