Вчені пророкують людству страшні епідемії

Через руйнівний вплив людини на природу, нам загрожують нові інфекційні захворювання.

Фахівці з екології з Обернского університету в США виявили зв’язок між зникненням природних екосистем і появою нових інфекційних захворювань. Вчені прийшли до висновку, що основною причиною появи нових інфекційних захворювань є механізм, який назвали ефектом коеволюції.

Його суть в тому, що певні ділянки лісів є свого роду «островами» для тих чи інших тварин. Тварини в свою чергу є тими ж «островами» для своїх паразитів, а паразити для інфекційних патогенів. Як тільки руйнується один “острів” слідом руйнуються і інші.

Це ефект може бути спровокований банальною вирубкою лісу. Як наслідок такого руйнування – тварини, паразити та інфекційні агенти починають розвиватися по незалежним еволюційним траєкторіях. При цьому збільшується їх генетичне розмаїття. А у відношенні до інфекційних агентів це провокує появу особливого виду штаму, який уникає впливу з боку імунної системи носія.

Іншими словами з’являється ризик передачі інфекції людині від тварини. Ще одним чинником, що підсилює ризик нових епідемій є наявність «у зруйнованому середовищі» «мостових векторів» (bridge vectors): комарів, кліщів та інших кровосисних безхребетних.

Нові захворювання можуть призвести до масштабних епідемій – на розробку ліків потрібно дуже багато часу, порівняно з тим, як блискавично можуть поширюватися інфекції.