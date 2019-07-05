СБУ взяла на Донбасі важливого свідка у справі MH17

Служба безпеки України затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов’янської бригади самопроголошеної “Донецької народної республіки” Володимира Цемаха.

Про це повідомив УНН його адвокат Роман Гонтарєв.

“Він утримується в Києві під вартою в статусі підозрюваного”, – повідомив захисник.

Цемаху обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб. Адвокат зазначив, що буде зустрічатися з клієнтом і слідчим 5 липня.

Детальну інформацію він відмовився повідомити, пославшись на таємницю слідства.

Про те, що українські спецназівці затримали Цемаха в окупованому Сніжному (Донецької області), оглушили його і вивезли під виглядом паралізованого пенсіонера на підконтрольну Україні територію, раніше повідомляли ЗМІ сепаратистів.

Відзначається, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом “Бук” 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Нагадаємо, Об’єднана слідча група 19 червня назвала імена перших чотирьох підозрюваних у причетності до збивання літака. Це Сергій Дубинський (позивний “Похмурий”), Ігор Гіркін (позивний “Стрілець”), Олег Пулатов (позивний “Гюрза”), Леонід Харченко (позивний “Крот”).

Як повідомлялося, президент РФ РФ Володимир Путін під час зустрічі на полях саміту G20 в Осаці заявив, що Росія не визнає результати розслідування катастрофи літака Малайзійських авіалінії рейсу MH17 в небі над Донецькою областю в липні 2014 року.