Весілля Тодоренко і Топалова: Регіна показала, у що одягла сина

Регіна Тодоренко похвалилася вбранням для маленького сина, а фанати залишилися в захваті

Відома українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко часто привертає увагу фанатів незвичайними постами в Instagram. Нещодавно знаменитість виставила ніжний кадр з Сорренто, Італія, де 3 липня пройшло їх з Владом Топаловим розкішне весілля. Так, артистка поки що приховує яскраві кадри з церемонії, однак вже вирішила показати, в чому прийшов на урочистості маленький син Міша. Малюк приміряв світлі шортики, блакитну сорочку, підтяжки і метелик, в яких, напевно, виглядав дуже мило.

“#УтроНевесты

#свадьбаТТ

#семейныебудниТТ”, – лаконічно підписала Тодоренко. Фолловери залишилися в захваті: “Як малюк вже виріс! 😍Я думала, костюмчик буде поменше розміром 😊😊”, “Регіна, будьте щасливі! 💐Від вашої пари віє справжнім і теплим!😌”, “Майкл буде чудово виглядати😘”, “Ой,яка милота!😍 Міша загрожує затьмарити нареченого і наречену!😉👍”, “Коли випрала чоловікові костюм на високій температурі 😂”.