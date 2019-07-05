“Дочка” ПриватБанку фігурує в розслідуванні про вкрадений з Молдови мільярд доларів

У Молдові частково розсекречений звіт американської детективної компанії Kroll про результати розслідування виведення з країни мільярда доларів США в період з 2012 по 2014 роки. У звіті описаний механізм міжнародних транзакцій, пов’язаних з виведенням коштів, частина яких була проведена і через латвійську “дочку” українського ПриватБанку, передає УНН з посиланням на опублікований документ.

У звіті сказано, що 19,3 мільйона доларів в 2013 році були переведені на рахунки Metrobank (Elitar Group).

“Elitar Group також здійснювала операції з рахунками в ABLV і ПриватБанку”, – сказано в звіті.

У документі фігурують фінансові структури Росії, Кіпру, Казахстану, Латвії та Естонії. Банківський скандал в Молдові спалахнув в 2015 році, навколо виведення з країни коштів в особливо великих розмірах з трьох молдавських банків – Unibank, Banca sociala і Вanca de economii в період з 2012 по 2014 роки. Під державні гарантії видавали, завідомо неповоротні, кредити. В кінці досліджуваного періоду сума заборгованості становила 15% ВВП країни, як підрахували молдавські ЗМІ.

Кредитні кошти надходили на рахунки 77 підприємств “Групи Шора”, як сказано в звіті. Молдавський бізнесмен Ілан Шор і його наближені фігурують у звіті, як власники рахунків на які надходили гроші. Однак, звіт з кінцевими бенефіціарами залишається засекречений.

Нагадаємо, сьогодні був опублікований звіт Kroll-2 про крадіжку мільярда в Молдові в 2015 році. Список причетних осіб залишився засекреченим.