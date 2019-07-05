Визначено ТОП-10 найкасовіших американських фільмів в історії

Збори культових стрічок, за твердженнями творців рейтингу, набагато перевищують доходи від блокбастерів останніх років.

Фахівці сайту Box Office Mojo склали рейтинг найбільш касових американських фільмів в історії. У підсумку виявилося, що стрічки 30-70х років минулого століття набагато перевищують доходи блокбастерів, випущених за останні роки.

На першому місці йде стрічка Віднесені вітрів, що вийшла на екрани в 1939 році. Стрічка принесла своїм творцям понад 1,82 мільярда доларів (з урахуванням інфляції). При складанні рейтингу експерти враховували виключно бокс-офіс США.

На другому місці йде фільм Зоряні війни. Епізод 4 Джорджа Лукаса, який вийшов на екрани в 1977 році. Стрічка принесла своїм творцям 1,6 мільярда доларів.

А замикає трійку лідерів картина Звуки музики, яка вийшла в 1965 році і заробила 1,28 мільярдів доларів.

Повний перелік фільмів ТОП-10:

Віднесені вітром, 1939 . Збори: $200 млн, з урахуванням інфляції — $1,82 млрд.

Зоряні війни, 1977. Збори: $460 млн, з урахуванням інфляції — $1,60 млрд.

Звуки музики, 1965. Збори: $159 млн, з урахуванням інфляції — $1,28 млрд.

Інопланетянин, 1982. Збори: $435 млн, з урахуванням інфляції — $1,27 млрд.

Титанік, 1997. Збори: $659 млн, з урахуванням інфляції — $1,22 млрд.

Десять заповідей, 1956. Збори: $65 млн, з урахуванням інфляції — $1,18 млрд.

Щелепи, 1975. Збори: $260 млн, з урахуванням інфляції — $1,15 млрд.

Доктор Живаго, 1965. Збори: $111 млн, з урахуванням інфляції — $1,12 млрд.

Ізгоняющій диявола, 1973. Збори: $232 млн, з урахуванням інфляції — $996 млн.

Білосніжка і сім гномів, 1937. Збори: $184 млн, з урахуванням інфляції — $982 млн.