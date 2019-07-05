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Готувався кілька місяців: з’явилися страшні подробиці вбивства Дарини Лук’яненко

05.07.2019

Підозрюваний у вбивстві 11-річної Даші Лук’яненко готував злочин кілька місяців.

Про це повідомляє Думська.

Так, підозрюваний зізнався, що готував злочин по згвалтування малолітньої дівчинки, починаючи з квітня. До цього його спонукала сексуальна незадоволеність. При цьому, на той момент чоловік ще не знав, хто саме стане його жертвою.

Рішення про зґвалтування саме Даші Лук’яненко він прийняв вже в червні. Скоїти вбивство цієї дівчинки його подвиг той факт, що він її знав.

Згідно з матеріалами справи, на вчинення злочину у злочинця пішло близько півгодини. О 14:30 він заманив дівчинку у двір, а вже о 15:00 викинув її роздягнений труп до вигрібної ями.

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