У столиці кур’єр напав на чоловіка після зауваження

У Києві в підземному переході кур’єр Glovo побив чоловіка, який зробив йому зауваження через мопед.

За словами очевидців, хлопець вів у руках транспортний засіб підземним переходом. Підійшовши до виходу, він почав заводити мопед.

До нього підійшов чоловік і зробив зауваження через задимлення, яке виникло.

Після цього кур’єр кілька разів вдарив чоловіка шоломом по голові.

Кур’єрська служба доставки Glovo у коментарі вибачилася за інцидент і пообіцяла докласти максимум зусиль, щоб ідентифікувати кур’єра з відео.

– Ми вважаємо, що поведінка кур’єра на відео є абсолютно неприпустимою, і нам прикро, що цей інцидент мав місце. Кур’єри є незалежними суб’єктами, які приєднуються і співпрацюють з платформою Glovo. На сесіях по відбору та підключенню кур’єрів ми обов’язково проводимо екзамен щодо знання правил дорожнього руху, а також проводимо сесії на теми прийнятної поведінки, стандартів сервісу та спілкування з клієнтами, – повідомила представник прес-офісу компанії Glovo в Україні.