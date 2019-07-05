Повторне жеребкування може зірвати вибори, – Дмитро Разумков

Голова партії “Слуга народу” Дмитро Разумков у ефірі програми “Право на владу” на каналі “1+1” заявив, що рішення суду щодо проведення Центральною виборчою комісією (ЦВК) повторного жеребкування партій на позачергових виборах до Верховної Ради ставить під загрозу проведення виборів, запланованих на 21 липня. Про це повідомляє Zrada.today.

“Ситуація досить небезпечна. Наскільки мені відомо, частину бюлетенів надруковано… Це (повторне жеребкування — ІФ) може привести до зриву виборів. Тому що бюлетені потрібно передруковувати. На це потрібно мати ресурс — це раз, — який у бюджеті не передбачено. Два — це час. На жаль, кампанія дуже динамічна”, – повідомив Разумков у ефірі програми “Право на владу” на каналі “1+1”.

За його словами, вже надруковано близько 5 млн бюлетенів.