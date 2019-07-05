У Закарпатті відбудеться фестиваль мінеральних вод

У Полянської об’єднаної територіальної громади Закарпатської області пройде фестиваль мінеральних вод: «Сила життя — у джерелах Карпат».

Гості фестивалю зможуть продегустувати всі типи унікальних за своїми властивостями мінеральних вод Поляни.

Тут зосереджені найвідоміші з закарпатських мінеральних вод — Поляна Купель, Поляна Квасова, Лужанська і Плосківська.

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Під час фестивалю буде працювати виставка-ярмарок автентичних робіт декоративного мистецтва, можна буде скуштувати закарпатські народні страви і послухати закарпатські народні пісні.

Полянська ВІДГ на Закарпатті утворена в 2016 році, вона включає у свою територію однойменний курорт мінеральних вод в селі Поляна. Ця громада дає половину туристичного збору в Закарпатській області.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», є така професія – сомельє води.

За матеріалами ZN

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