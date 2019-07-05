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На Дніпропетровщині обстріляли будинок начальника відділення поліції

05.07.2019

На Дніпропетровщині обстріляли будинок правоохоронця. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

У місті Кам’янське Дніпропетровської області невідомий обстріляв будинок підполковника, начальника одного з відділень поліції області.

В результаті пострілів пошкодженні ворота, вікна та двері будинку. Подружжя, яке на момент обстрілу перебували у будинку, не постраждало.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 347 КК України. (Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу)

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