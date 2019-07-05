Ріо-де-Жанейро: українського Олімпійського чемпіона звинуватили в корупції

Ексгубернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал заявив, що за підтримку заявки його міста при виборі столиці Олімпійських ігор 2016 члени Міжнародного олімпійського комітету (в тому числі й український олімпійський чемпіон Сергій Бубка) отримали від нього хабар. Про це повідомляє канадський сайт GamesBids.com.

Кабрал серед іншого назвав прізвища українського легкоатлета. В списку опинився переможець Олімпійських ігор 1988 року, Сергій Бубка та російський плавець Олександр Попов.

Пізніше в тому ж році Бубка був пов’язаний з підозрілою виплатою в розмірі 45 000 доларів США від компанії Діака. Однак пізніше був очищений від будь-яких порушень з боку слідчих ІААФ.

Бубка, який балотувався на пост президента організації в 2013 році, і Попов ще не прокоментували звинувачення Кабрала.