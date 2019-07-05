Вчені придумали, як зупинити старіння

Фахівці Центру дослідження раку в Німеччині виявили білок TXNIP, відключення якого за їх словами може значно збільшити тривалість життя людей.

Знайдена вченими речовина відіграє ключову роль у процесі старіння, пише FEBS Journal, який присвятив роботі німецьких біологів нову статтю.

У 1950 році була прийнята вільнорадикальна теорія старіння, згідно якої старіння клітин і тканин організму зумовлена окислювальним стресом. Цей негативний процес ушкоджує ДНК, білки та ліпіди. Його пусковим механізмом є зростання активних форм кисню (АФК), що виникають на тлі діяльності мітохондрій у цитоплазмі.

Щоб уникнути такого стресу необхідно, щоб в організмі дотримувався окисно-відновний баланс, для цього необхідно гармонізоване співвідношення АФК і антиоксидантів. Протистояти надлишковому виробленню активних форм кисню і тим самим захистити ДНК від пошкодження і старіння допомагає білок тиеоредоксин-1 (TRX-1). Але з ним взаємодіє інший білок, TXNIP, який має властивість пригнічувати дію тиоредоксина.

Вчені досліджували склад крові 55-літніх і 20-25-річних учасників – виявилося, що в організмі літніх людей виробляється більше TXNIP. Що показово, аналогічна закономірність була виявлена і в дослідженні з клітинами плодових мушок Drosophila. Комахи, у яких був підвищений рівень TXNIP, жили в середньому набагато менше, а ті, у яких вони був знижений – навпаки, більше.

Вчені вважають, що на вироблення TXNIP можна впливати, не допускаючи його надмірної активації. У такому разі уповільнення старіння і збільшення тривалості життя людей стане реальністю.

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