Російська молодь зізналася, скільки хоче заробляти

З’ясувалося, на який рівень зарплат молодь розраховує в Росії. Найбільше грошей хочуть заробляти співробітники, що працюють в області інформаційних технологій.

«Третина з них вважає, що їх освіта та рівень кваліфікації дозволяють їм претендувати на зарплату від 50 до 60 тис. рублів на місяць», — уточнює RTсо посиланням на дослідження РАНХиГС. Кожен п’ятий IT-фахівець розраховує на оклад в 40-50 тисяч в місяць, і близько 25% були б задоволені зарплатою в 30-40 тисяч.

Більш скромні апетити опинилися у початківців силовиків. Чверть молодих людей, які працюють у правоохоронних органах, хотіли б заробляти 50-60 тисяч рублів. Отримувати 40-50 тисяч згодні стільки ж початківців вартових правопорядку.

Молоді рекламщики і фінансисти готові працювати за 40 тисяч рублів. І тільки 15% з них вистачило б зарплати в 20-30 тисяч рублів на місяць. Скромніше очікування тільки у працівників освіти, культури та медицини. Близько 40% з них зізналися, що згодні працювати за 20-30 тисяч. Тільки 10% з них планують, що будуть заробляти по 40-50 тисяч щомісяця.

Раніше Федеральна служба державної статистики відзвітувала про зростання зарплатроссиян. За даними Росстату, громадяни стали заробляти на 2,8% більше.