Анатомія чуток: стабільність в дефіциті

Скандали киплять не тільки навколо виборів — об’єктами информатак все частіше стають і міністри, і навіть раніше недоторканні голови держкорпорацій.

Проблема у формі букви Ж

Затримання журналіста Івана Голунова, якого МВС змушене було відпустити після потужного громадського тиску, викликало масу чуток про те, що саме ця справа, як і публікації Голунова про корупцію були частиною великої війни російських силовиків. Тепер кажуть, що мова взагалі про «битві кланів», які все ніяк не можуть переділити иссякающие джерела доходів, а головне — зміцнитися на бажаних позиціях напередодні 2024 року, коли в країні гарантовано відбудуться серйозні політичні зміни.

І в цих численних чутках все частіше починає потрапляти прізвище глави «Роснафти». Якщо раніше Ігоря Сечіна згадували все більше в контексті його перемог над всілякими супротивниками, наприклад, у зв’язку зі справою екс-глави Мінекономрозвитку Олексія Улюкаєва, то тепер сам «вічний» держменеджер стає об’єктом інформаційних атак.

Темою останнього скандалу став черговий заміський будинок, приписуваний Ігоря Сечина. Вже по тому, як спогад про ділянку землі, яким Ігор Сєчін раніше володів в Барвисі і який начебто перейшов у власність Російської Федерації, спливла в ЗМІ на початку літа, було зрозуміло, що то журналісти знову активно цікавляться головою «Роснефти», то хтось, що володіє компроматом, активно зливає його в медіа.

Тоді мова йшла про Барвисі. Тепер же проект «Baza» написав про новий будівельний об’єкт, як пишуть ЗМІ, у формі букви Ж, також будується на землі, що належить РФ, а не якійсь приватній особі.

В цей же час ходять чутки, що останні співробітники так званого «спеціального призначення Сечіна в спецслужбах, до яких відносили, наприклад, генерала Олега Феоктистова, втратять свої посади або будуть переведені найближчим часом на іншу роботу, або взагалі вирушать на пенсію.

Все разом це створює відчуття посилення тиску на Сєчіна, причому навряд чи за ініціативою преси — швидше, тут «попрацювали» його опоненти у владі. Ну а анонімні телеграм-канали вправляються в спробах вгадати (або навпаки всіх переконати), в тому хто це все організовує — брати Ковальчуки, сім’я Ротенбергов, Сергій Чемезов або хтось ще з кола «старих друзів» Володимира Путіна.

Відпустки та літаки

Під ударом виявилися і деякі федеральні міністри. Зокрема, темою для бурхливого обурення стали відрядження голови Мінпромторгу Дениса Мантурова, якого іноді називають одним з претендентів в майбутньому на крісло прем’єра. Номери в готелях за ціною трохи чи не півтора мільйона рублів у добу довго обговорювалися у пресі, як і родинні зв’язки тих, хто організовував ці поїздки з боку як уряду, так і приватних фірм. Вся ця розкіш, як завжди, виявилася «в рамках закону», при цьому репутація Мантурова не те, щоб постраждала (тому що росіян такими речами здивувати вже важко), але вже точно і не покращилася.

Схожа історія трапилася і з главою Моз Веронікою Скворцової, тільки їй слухмейкеры спробували «пришити» брак патріотизму. Начебто, міністр відмовилася закуповувати для Федерального медико-біологічного агентства російський літак «Суперджет» і попросила «більш підходящий» французький Falcon. Це, природно, викликало скандал, оскільки незадовго до цього уряд фактично заборонила лікарням закуповувати для пересічних росіян іноземні памперси, бинти, апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і так далі — всього 14 найменувань медичних виробів.

Джерелом цього рішення, швидше за все, виступав як раз Мінпромторг, а зовсім не відомство Скворцової, але це не захистило її масової критики, причому не тільки в соцмережах.

Територія вільна від опозиції

Під сумнів поставлено і міць внутрішньополітичного сектора Кремля, який контролює перший заступник голови президентської адміністрації Сергій Кирієнко. Його позиція з приводу майбутніх восени виборів у Мосміськдуму і обрання в Санкт-Петербурзі муніципальних депутатів та губернатора регіональними властями нібито була практично проігноровано.

Як і попереджали експерти, у столиці опозиційні кандидати зіткнулися з помітними проблемами зі збором підписів для реєстрації. Ходять чутки, що нікого із серйозних опонентів влади виборчкоми в підсумку просто не зареєструють. У Санкт-Петербурзі це вже сталося з кандидатом в губернатори, депутат законодавчих зборів від «Яблука» Борисом Вишневським, який не зміг пройти муніципальний фільтр.

Що стосується муніципалів, то навіть після втручання Центрвиборчкому їх масово не реєструють, а місцями і б’ють. За однією версією, Кремль просто не може навести порядок, тому що низові виборчкоми і клани, монополизировавшие владу в окремих муніципалітетах, нікому не підкоряються, з іншого ж цю частину виборної кампанії, займаючись тільки губернаторами, «федерали» переуступив «приватним» політтехнологам і зараз роблять вигляд, що їх відбувається не стосується. Мета цього — дочекатися логічного кінця, тобто власне скандальних виборів і потім атакувати свого апаратного конкурента, спираючись не отримані ним негативні результати.

Так чи інакше, всі ключові скандали відбуваються ще на стадії реєстрації кандидатів, яку опозиція масово не проходить. А у вересні провладні кандидати і пропагандисти будуть повсюдно імітувати здивування — чому це опозиція знову вирішила не брати участь у виборах?