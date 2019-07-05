Продавав Росії інформацію: суд Києва заарештував працівника оборонного комплексу

Шевченківський районний суд Києва заарештував співробітника підприємства оборонно-промислового комплексу, який передавав розвідці РФ інформацію військового характеру. Про це повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

“Слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва щодо підозрюваного вжито запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з одночасним визначенням застави в розмірі 1,7 млн грн”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, працівник одного з державних підприємств оборонно-промислового комплексу під час перебування на території Російської Федерації в 2014 році був завербований співробітником 316-го розвідувального центру Головного управління (колишнє ГРУ) Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації з метою збору і передачі інформації військового характеру.

“У подальшому вказаний громадянин України, на виконання завдань російської розвідки, за грошову винагороду збирав і передавав інформацію про кількісний та якісний склад військової техніки Збройних Сил України, яка надходила на ремонт в державне оборонне підприємство, стан її боєготовності, комплектності, приналежності до конкретних військових частин і інші відомості військового характеру”, – додали в ГПУ.

Повідомляється, що 3 липня підозрюваного затримали при спробі перетину державного кордону України в напрямку Російської Федерації.