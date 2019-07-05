Пособник Януковича: ГПУ просит арестовать имущество Виктора Ющенко

Генеральная прокуратура (ГПУ) просит суд наложить арест на имущество экс-президента Виктора Ющенко из-за растраты 540 млн грн и пособничестве Виктору Януковичу в завладении резиденцией Межигорье. Об этом сообщают “Українські новини” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, речь идет, в частности, о недвижимости бывшего главы государства, перечень которого довольно большой.

«Следователь подал соответствующее ходатайство», — рассказал собеседник.

Как отмечается, оно будет рассмотрено в Печерском суде, однако, когда именно, не уточняется.

Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре заявили, что подозревают Виктора Ющенко в растрате имущества на общую сумму 540 млн гривен и пособничестве Виктору Януковичу в завладении резиденцией Межигорье.

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