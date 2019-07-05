Ісландська тане льодовик бореться за статус об’єкта Всесвітньої спадщини

У національному ісландському парку Ватнайекюдль знаходяться великі льодовики, абсолютно незаселені землі і десять діючих вулканів. Цей чудовий ландшафт залишався стабільним протягом більше 1000 років.

Танучий лід з льодовиків має деякі з найбільш потужних річок Ісландії. Сезонні зміни льоду мають вирішальне значення для підтримання стабільності екосистеми Ватнайекюдля, яка охоплює 14% території Ісландії.

Однак тепер підвищення температури викликає танення безпрецедентною швидкістю. З кожним роком все більше льоду зникає, відкриваючи нові землі під льодовиками. Тільки в минулому столітті Ватнайекюдль втратив 10% свого об’єму.

Експрес-інформація по країні

Ісландія – острівна держава, розташована у північній частині Атлантичного океану.

Прапор



Герб



Столиця – Рейк’явік

Найбільші міста: Рейк’явік, Коупавоґур, Хабнарфьордюр, Акюрейрі

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 103 125 км2 (105-я в світі)

Населення – 317,35 тис. чол. (177-я в світі)

Офіційна мова – ісландська

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,899 (16-я в світі)

ВВП – $17,03 млрд (113-я в світі)

Валюта – ісландська крона

Цей район настільки несхожий на всі інші місця на Землі, що його використовували в якості місця тренувань для астронавтів. У місяці, що передували місії «Аполлон-11» в кінці шістдесятих, Ніл Армстронг і його колеги відвідали парк, щоб вивчити його луноподобную місцевість.

Деякі райони національного парку Ватнайекюдль — абсолютно безлюдні; у них немає ні тварин, ні рослин, що робить парк ідеальним місцем для вивчення геології, подібної до місячної.

Вода, вогонь і лід — елементи, які складають унікальний парк, представлені на державному прапорі Ісландії: синій для води, червоний-для вогню і білий для льоду. Якщо національний парк Ватнайекюдль стане об’єктом Всесвітньої спадщини, він буде третім ісландським об’єктом, які отримали цей статус.

За матеріалами Euronews

Читайте також:

Номінантів на включення в Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 2019

Половина льодовиків зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО розтане до 2100-го

Глобальне потепління може зруйнувати десятки об’єктів ЮНЕСКО