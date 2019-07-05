Приклад Трампа спокусливий: слідом за торговою війною Штатів з Китаєм Японія завдала потужний експортний удар по Сеулу, чиє нинішнє керівництво своїми випадами дістало токійську еліту. Японський уряд прийняв рішення ввести контроль за поставками в Південну Корею трьох речовин і компонентів для виробництва напівпровідників і екранів для різних пристроїв. Усього лише трьох. Але, як кажуть, це може мати катастрофічні наслідки для південнокорейської електротехнічної промисловості.

Відтепер на кожну угоду про експорт туди цих матеріалів потрібно отримувати окремий дозвіл. Якщо їх поставки припиняться, то виробництво напівпровідників на заводах Samsung і інших корпорацій встане найпізніше через три-чотири місяці. Трохи краще, але зовсім отпадная ситуація в Південній Кореї і з тонкими дисплеями — для смартфонів, наприклад.

Суть конфлікту — в історії першої половини минулого століття, коли Токіо був колоніальним владикою Кореї. Її жителів насильно (особливо під час Другої світової війни) мобілізовували на примусові роботи з усіма зрозумілими приниженнями і стражданнями. У жовтні минулого року Верховний суд Південної Кореї ухвалив виплатити компенсації чотирьом таким особам (троє вже померли), яких змусили працювати на заводі японської сталеплавительной компанії. І тут сталася затичка.

Південна Корея при нормалізації відносин з Токіо в 1965 році підписала документ, де відмовлялася від усіх претензій і компенсацій за колоніальний період. Натомість Японія як би у вигляді допомоги дала Сеулу величезні гроші на максимально пільгових умовах або просто задарма. Ці кошти використовували з розумом — вони стали основою південнокорейського економічного дива.

Нинішня вимога нових компенсацій (а активи японської сталеливарної компанії вже вилучають у Південній Кореї) викликає обурення в Токіо — його розцінюють, як нахабне порушення домовленості. Як спробу постійно використовувати японські гріхи далекого минулого для шантажу. Японія запропонувала винести спір на міжнародний арбітраж — але Південна Корея відмовилася.

І Токіо завдав удару у відповідь, показавши вразливість південнокорейської економіки. Серйозна сеульська газета написала сьогодні, що японці вийняли поки лише одну із сотні козирних карт. Від японських технологій дуже залежить, наприклад, південнокорейське автомобілебудування — на перспективних напрямках. Сеул сьогодні вже спішно виділив 855 млн доларів на самозамещение трьох японських штучок для напівпровідників і екранів. Але швидко не вийде, а час пішов — у південнокорейської промисловості у разі японського натиску запаси закінчаться через три-чотири місяці. Токіо вирішив грати всерйоз.