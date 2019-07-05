Від очікувань до катастрофи — один мить

Днями віце-прем’єр уряду РФ Тетяна Голікова заявила, що природний спад населення в Росії стає катастрофічною. За чотири місяці поточного року чисельність росіян скоротилася на 149 тисяч осіб, це більше ніж 1%. Цікавий той факт, що раніше (наприкінці 2018 р.) Голікова охарактеризувала спад населення країни як «очікувану», нібито всьому виною «демографічні наслідки ” лихих 90-х».

Що ж сталося за такий короткий період, від чого риторика віце-прем’єра змінилася описом ситуації з нормально-очікуваної до катастрофічної? Який з прийнятих законів, покликаних покращити життя росіян, привів до цього результату? Так практично будь-який:

— пенсійна реформа;

— зростання ПДВ;

— збільшення тарифів ЖКГ;

— зростання акцизів на паливо;

— нові побори за «звернення» з відходами;

— новий закон про «підгортанні» садівників і городників;

— закон про неповоротних квитках.

І ще купа всяких регламентів, які ускладнюють і в кінцевому підсумку скорочують життя громадян. Але можна підійти до питання з іншого боку. Відомо, що існують критерії оцінки ефективності роботи керівників, наприклад, суб’єктів Росії і регіональних органів виконавчої влади, затверджені президентом. Там серед 15-ти так званих KPI присутні (зрозуміло, що не на перших рядках) такі показники, як:

— рівень бідності;

— очікувана тривалість життя при народженні;

— природний приріст населення.

Може, не варто чиновникам мовити статистичні викладки про стан демографії в країні відсторонено як зведення погоди, а розглянути їх крізь призму затверджених президентом критеріїв оцінки ефективності роботи керівників і чесно заявити, що у зв’язку з незадовільне значень пред’являються KPI — прошу відставки! Хто перший, панове?

Олексій Філатов, президент Спілки Офіцерів Групи «Альфа»