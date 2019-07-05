Експерт розповіла, чому не варто мити волосся щодня

Перукар і експерт Pantene Барні Мартіна розповіла, чому немає необхідності мити шевелюру щодня. За словами фахівця, багато людей не враховують тип шкіри і волосся. Стаття відповідного змісту опублікована у виданні The Sun.

Барні Мартіна зазначає, що в будь-якому випадку миття волосся кожен день є шкідливим. Наприклад, якщо у людини жирне волосся, то це призводить до їх ще швидшого забруднення. Крім того, шкіра голови позбавляється натурального шкірного сала. Кращим рішенням в цьому випадку є процедура раз в три дні, з обполіскуванням через один.

Якщо густі локони, жорсткі, то при надмірному догляді такого роду є ризик отримати сухе і ламке волосся з пористою структурою. Ідеальним варіантом знову ж служить їх миття на другий або третій день. Теж саме стосується млявої шевелюри.

«Навіть якщо ви займаєтеся в спортзалі кожен день, ви все одно не повинні мити волосся щодня. Хороше промиванням водою і використання сухого шампуню є прекрасним трюком для збереження зачіски доглянутою, що не призводить до сухості шкіри голови. Якщо ж ви плаваєте, то повинні використовувати очищуючий шампунь, що необхідно для видалення хлору і солоної води – це єдиний виняток з правил”, – підсумувала експерт.