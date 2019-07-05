У Дніпрі горів шиномонтаж

Сьогодні о 02:30 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на шиномонтажі на Донецькому шосе Індустріального району міста Дніпро. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

За вказаною адресою направлено вогнеборців 2, 3, 18 державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла на відкритій території перед шиномонтажем.

Вогнем знищено 4 металевих контейнера, обладнання для шиномонтажа, вантажні шини на площі 150 м2 та пошкоджено тент вантажного автомобіля ГАЗ 3302 на площі 4 м2 . Загальна площа пожежі склала 154 м2.

Загиблих та постраждалих немає.

О 03:34 вогонь локалізовано та о 04:04 ліквідовано.

Причина пожежі встановлюється.

До ліквідації пожежі залучено 15 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.