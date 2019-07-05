На аукціоні в Лондоні за $6 млн продали погруддя єгипетського фараона Тутанхамона

4 липня Сhristie’s продав на аукціоні в Лондоні за £4,7 млн (приблизно $6 млн) погруддя єгипетського фараона Тутанхамона, створене понад 3,3 тис. років тому, повідомляє сайт аукціонного дому.

Єгипетська влада вимагала анулювати угоду й повернути статую до Єгипту, повідомляє Гордон з посиланням на CNN.

У червні міністерство старожитностей Єгипту звернулося до Сhristie’s і ЮНЕСКО з вимогою надати документи, що підтверджують походження статуї. На думку єгипетської влади, статуетку могло бути вкрадено.

Посольство Єгипту висловило жаль у зв’язку з рішенням провести аукціон.