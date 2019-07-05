Ціна сходження на Еверест для навколишнього середовища

Тисячі альпіністів намагаються піднятися на Еверест кожен рік протягом декількох тижнів, коли зробити це дозволяє погода. Лише деякі з цих сходжень закінчуються успіхом. Незважаючи на це, натовпу, пробиваються в одне з найвіддаленіших місць на землі, залишають за собою помітний слід.

Виснажені альпіністи часто залишають спорядження при спуску, і тепер на Евересті валяються сотні викинутих предметів. Стурбоване ситуацією уряд працює над планом сканування і маркування спорядження альпіністів.

Всім охочим здійснити сходження доведеться внести депозит у розмірі 4000 доларів до початку походу, і вони можуть не отримати гроші назад, якщо повернуться без спорядження.

Експрес-інформація по країні

Непал (Федеративна Демократична Республіка Непал) – держава в Південній Азії.

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Столиця – Катманду

Найбільше місто – Катманду

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 140 800 км2 (94-я в світі)

Населення – 28,51 млн чол. (46-я в світі)

Офіційний мову – непальської

Релігія – індуїзм

ІЛР – 0,548 (145-я в світі)

ВВП – $19,38 млрд (108-я в світі)

Валюта – непальська рупія

Межує з Індією, Китаєм

З 2008 року альпініст і активіст із захисту навколишнього середовища Стівен Шерпа вивіз понад 20 тонн сміття зі схилів гори в ході експедицій. Але навіть це блідне в порівнянні з 11 тоннами сміття, зібраними за місяць у цьому році фахівцями, яких залучив уряд Непалу.

Кампанія по збору сміття на Евересті 2019

У червні, після розпалу сезону альпінізму, департамент туризму провів тижня на схилах Евересту, збираючи харчові упаковки, банки, намети, пляшки і порожні балони з киснем. Вони також виявили чотири тіла вздовж маршруту.

Вісім тонн екскрементів в одному таборі

Прибирання на Евересті — небезпечне завдання. Низький рівень кисню, температура нижче нуля — і навіть одне необережне дія може стати фатальним. Почасти тому втомлені альпіністи кидають своє спорядження на горі, хоча не забувають при цьому зривати з речей іменні етикетки, щоб їх можна було ідентифікувати.

Між тим полчища, що піднімаються на Еверест, залишили в цьому році вісім тонн екскрементів тільки в одному таборі. Замість того, щоб використовувати саморобні туалети, альпіністи копають ями в снігу, в результаті чого відходи потрапляють в невеликі тріщини. Однак підвищення температури истончило льодовик, внаслідок чого тріщин стає все менше.

З переповнених ям відходи потім спускаються вниз до Базового табору і навіть до поселень під горою. Люди, що живуть в Базовому таборі, використовують сніг, що розтанув, як питну воду, яка може бути забруднена екскрементами альпіністів.

Місцеві альпіністи закликають уряд зобов’язати приїжджих використовувати біорозкладані мішки для відходів, щоб звільнити групи по захисту навколишнього середовища від незавидної завдання з перенесення маси людських фекалій вниз по схилу гори.

Враховуючи, що кількість спроб зійти на Еверест останнім часом рекордно збільшилася, без прийняття заходів ситуація зі сміттям на Евересті може загостритися. Якщо це станеться, неможливо точно визначити, скільки сміття розкидане по Евересту, тому що він стає видимим тільки тоді, коли тане сніг.

За матеріалами Euronews

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