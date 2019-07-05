Прокуратура внесла подання відділу МВС за затримання підлітка на акції 12 червня

Керівництву відділу МВС по Алексеевскому району Москви внесено подання від прокуратури із-за жорсткого затримання підлітка на неузгодженої акції на підтримку спецкора «Медузи» Івана Голунова, що проходила 12 червня.

Як пояснив «Інтерфаксу» відповідальний секретар Громадської спостережної комісії (ОНК) столиці Іван Мельников, подання щодо усунення порушень законодавства про адміністративне провадження, про основи системи профілактики бездоглядності і правопорушень неповнолітніх».

Мельников також розповів, що отримав відповідь на відповідний запит і зі столичного главку Росгвардии. Там йому повідомили, що матеріали перевірки дій співробітників ОМОН щодо юнаки спрямовані в ГСУ Слідчого комітету РФ по Москві для прийняття процесуального рішення.

Нагадаємо, під час акції на підтримку Івана Голунова 12 червня біля станції метро «Чисті ставки» в Москві, за даними «ОВС-Інфо», було затримано понад 500 осіб. Захід було заплановано ще до звільнення журналіста, якого звинувачували у спробі збуту наркотиків, і не було узгоджено. За оцінкою МВС, на вулиці вийшли 1,2 тис. людина, на думку журналістів — понад 1,5 тис.

Мельников повідомляв, що на акції був затриманий підліток, якого згодом була потрібна госпіталізація. Як повідомив Мельников, що лежав на підлозі юнака били руками, намагаючись вилучити фотокамеру.

У Росгвардии повідомляли, що затриманий юнак «провокував співробітників правоохоронних органів, показуючи непристойні жести і нецензурно висловлювався, а також закликав оточуючих знімати на відео, якщо його будуть затримувати».

У відомстві додали, що в момент, коли підлітка доставили до автозаку, він «тримався рукою за живіт», а на обличчі в нього була садно. На питання співробітника Росгвардии, потребує затриманий медичної допомоги, юнак відповів негативно.

Також у відомстві заявляли, що на вигляд неповнолітній виглядав «як цілком дорослий чоловік кремезної статури» і мав бороду.