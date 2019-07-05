На Волині майор поліції збував амфетамін

Інспектора-чергового міського відділу поліції Головного управління Нацполіції у Волинській області викрили на незаконному зберіганні та збуті психотропних речовин. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

За даними спецслужби, майор поліції реалізовував амфетамін на території обласного центру. Співробітники СБУ задокументували два факти збуту зловмисником психотропів.

“Правоохоронці затримали поліцейського згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць Луцька під час реалізації чергової партії амфетаміну”, – сказано у повідомленні.

У ході санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили у помешканні фігуранта провадження психотропні речовини.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів – ред.).