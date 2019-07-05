Названо продукти з високим вмістом вітаміну E

Синтезування “вітаміну молодості” E в організмі не відбувається природним шляхом, а тому його необхідно отримувати зі сторони. Дієтологи назвали продукти з його високим вмістом, що дозволяють легко поповнити дефіцит.

Експерт Світлана Фус розповіла про важливу роль вітаміну E для організму. Він є антиоксидантом і впливає на здоров’я в цілому. Завдяки йому відбувається синтез гормонів, а також зміцнюється імунітет і сповільнюються запальні процеси.

Сприяє елемент і зміцненню клітин, через що на більший час зберігається молодість, так як вплив навколишнього середовища завдає меншої шкоди шкірі.

Основним джерелом поповнення відсутнього запасу є продукти рослинного походження, що не пройшли обробку. З овочів – це помідори, а також шпинат і листова зелень. Серед горіхів найкраще підходить мигдаль, лісові і волоські, крім того, потрібно пам’ятати про насіння, паростки пшениці і яєчні жовтки. Крім цього для насичення організму підходить рослинні олії холодного віджиму.

Для дорослої людини добова норма становить 15 мг вітаміну E. Його не важко отримати, вживши 30 грам соняшникової олії або 100 грам оливкової, але фахівець попереджає про небезпеку. Не можна перевищувати належну норму, оскільки це призводить до проблем зі здоров’ям.