У Львові вперше в світі перерахували бездомних котів

Про завершення заявленої раніше незвичайної «перепису котонаселения» розповіли у Львівській міськраді.

Як з’ясувалося, на території міста живе 5992 вуличних кота. Наступним кроком має стати розробка міської програми, яка буде мати метою безпечне співіснування тварин і людей, а також регулювання кількості котів на вулиці гуманним шляхом.

Коти, за даними учасників програми, живуть в основному в спальних районах, де їх підгодовують.

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Співзасновник Animal-ID.info Віктор Копач розповів, що до підрахунку приєдналися 74 волонтера, вони працювали в секторах по місту 5 днів. Підрахунок тривав 75 годин.

За його словами, при підрахунку активно залучалися опікуни тварин, які знають котів у своєму секторі і могли підказати точну інформацію про кожного з них. Майже 5% кішок, що живуть на вулиці, швидше за все, мають господарів. По всій видимості, вони просто іноді повертаються додому. З майже 6 тис. стерилізованих котів виявилося близько 6%.

Кошенят на вулиці виявилося 13% від усієї кількості підрахованих котів. Як відомо, кішка може мати кошенят протягом року наскільки раз, тому популяція, якщо не вжити заходів, буде зростати.

За інформацією Львівської міськради, наступним кроком стане розробка міської програми поводження з безпритульними котами, яка забезпечить більшу безпеку і комфорт і кішкам, і львів’янам.

Львів ще в 2014 році заборонила вилов безпритульних котів крім як для вакцинації і біостерилізації або в особливих випадках, якщо це загрожує життю людини. Спеціальне рішення тоді прийняла сесія міськради — котів, по суті, визнали частиною екосистеми міста та розпорядилися, щоб котам дозволили доступ в підвали, де вони могли б жити і виловлювати гризунів — допомагати місту. Слідом за Львовом такі ж рішення прийняли Київ, Одеса. Запоріжжя й інші міста, але життя вуличних котів це особливо не поліпшило.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Львові порахують вуличних котів.

За матеріалами ZN

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