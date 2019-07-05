Генпрокуратура просить заарештувати майно Ющенко

Віктор Ющенко
Прокурор Генеральної прокуратури України направило до суду клопотання про арешт майна, що належить екс-президенту Віктору Ющенку. Про це повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає «Українська правда».
«Прокурор направив до суду клопотання про арешт всього
наявного майна екс-президента Віктора Ющенка», — сказав він.
Горбатюк додав, що на сьогоднішній день судового засідання
у Печерскомй райсуді Києва з розгляду цієї справи ще не призначено.
«Це обов’язок слідчого. Тут варіантів немає: якщо
стаття передбачає конфіскацію, то слідчий зобов’язаний через суд прийняти
заходи для арешту майна. Всього наявного, не тільки того, що охоплюється
сумою збитків», – пояснив Горбатюк.
За його словами, мова йде про звинувачення Ющенка в розтраті 540
мільйонів гривень.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Печерський райсуд Києва надав слідчим Державного бюро розслідувань доступ до банківських рахунках держпідприємства, яке в 2005 році, в період президентства Ющенка здійснювало поставки військового озброєння в Грузію. Рахунки, як випливає з рішення, були відкриті в державному «Укргазбанку».