Вчені склали топ-10 шкідливих продуктів, що викликають справжню залежність

Одним шматочком обмежитися точно не вийде!Один маленький шматочок піци. Ну, гаразд, ще один — але дуже маленький. І ще один… як, більше немає? Знайома ситуація? Ми збираємося з’їсти всього одну скибочку сиру, або одну цукерку, або скибочку бекону – і раптово з’ясовуємо, що розправилися з усією порцією.
Але не картайте себе — по‑перше, ви не самотні, а, по‑друге, деякі продукти дійсно можуть викликати залежність схожу до наркоманської. Доведено дослідженням.
Дослідники з Університету Колорадо підтвердили: деякі продукти дійсно можуть викликати звикання. Причому адикція може бути настільки сильною, що автори дослідження всерйоз називають деякі продукти харчовими наркотиками.
І зовсім не дивно, що брокколі або морква не увійшли в цей список.
Ось він, перелік тих продуктів, від яких краще триматися подалі. Тому що на одному шматочку ви точно не зупинитеся:
Автори дослідження припускають, що ефект звикання, який викликають ці продукти, пов’язаний з тим, що всі вони призводять до швидкого підвищення рівня цукру в крові. І рекомендують по можливості утримуватися від їх вживання, замінюючи на продукти зі списку безпечних.
Отже, топ-10 продуктів, що не викликають звикання:
- Огірок
- Морква
- Бобові
- Яблуко
- Бурий рис
- Броколі
- Банан
- Лосось
- Полуниця
: Домашний очаг