Вчені склали топ-10 шкідливих продуктів, що викликають справжню залежність

Одним шматочком обмежитися точно не вийде!Один маленький шматочок піци. Ну, гаразд, ще один — але дуже маленький. І ще один… як, більше немає? Знайома ситуація? Ми збираємося з’їсти всього одну скибочку сиру, або одну цукерку, або скибочку бекону – і раптово з’ясовуємо, що розправилися з усією порцією.

Але не картайте себе — по‑перше, ви не самотні, а, по‑друге, деякі продукти дійсно можуть викликати залежність схожу до наркоманської. Доведено дослідженням.

Дослідники з Університету Колорадо підтвердили: деякі продукти дійсно можуть викликати звикання. Причому адикція може бути настільки сильною, що автори дослідження всерйоз називають деякі продукти харчовими наркотиками.

І зовсім не дивно, що брокколі або морква не увійшли в цей список.

Ось він, перелік тих продуктів, від яких краще триматися подалі. Тому що на одному шматочку ви точно не зупинитеся:

Піца

Шоколад

Картопляні чіпси

Булочка

Морозиво

Чізбургери

Снеки

Газовані напої

Мафіни

Сир

Автори дослідження припускають, що ефект звикання, який викликають ці продукти, пов’язаний з тим, що всі вони призводять до швидкого підвищення рівня цукру в крові. І рекомендують по можливості утримуватися від їх вживання, замінюючи на продукти зі списку безпечних.

Отже, топ-10 продуктів, що не викликають звикання:

Огірок

Морква

Бобові

Яблуко

Бурий рис

Броколі

Банан

Лосось

Полуниця

: Домашний очаг