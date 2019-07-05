Американець з’їв 71 хот-доги за 10 хвилин

На змаганнях, що традиційно проводяться в День незалежності США, він з’їв 71 «гарячу собаку», підтвердивши свій статус абсолютного переможця серед чоловіків-учасників.

35-річний Джо Честнат на прізвисько «Щелепи» в 12 раз став переміг на конкурсі Натана (nаthаn’s Hot Dog Eating Contest), який проводиться щорічно на півострові Коні-Айленд у Нью-Йорку.

Честнат знову удостоївся так званого гірчичного пояса. Однак, перемігши інших, Джо Честнат не обійшов себе минулорічного. У 2018-му він подужав 74 хот-дога.

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Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

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За словами Джо, спочатку він мав намір поглинути 75 порцій. Але, мабуть, завадила спека. Стартував Джо Честнат в шаленому темпі. За п’ять хвилин він покінчив з 45-ю хот-догами. Але потім став сповільнюватися. І не вийшов на бажаний результат, хоч і залишився безумовним лідером цих змагань. А взагалі у хлопця на прізвисько «Щелепи» 49 світових рекордів в поїданні різних страв.

Найближчим конкурентом Джо Честната був істотно від нього відстає Даррон Бріден зі своїми 50 поглиненими хот-догами.

У жіночій категорії перемогла 33-річна Міки Судно. Рекорд її минулих років – 41 хот-доги за 10 хвилин. Хоча на цей раз вона до нього не дотягла, з’ївши лише 31 «гарячу собаку». Абсолютною рекордсменкою цих змагань стала в 2011 році Соня Томпсон: на її рахунку – 45 поглинених хот-догів.

Чемпіонату зі швидкісного поїдання хот-догів – півстоліття

Щоб «гарячі собаки» жевались і ковталися ефективніше, учасники використовують так званий метод Соломона. Булочка разом з вмістом розламується навпіл, потім обидві частини занурюються у воду, після чого з’їдаються.

Перший офіційний чемпіонат nаthаn’s Hot Dog Eating Contest на півострові Коні-Айленд у Брукліні відбувся ще в 1967 році. До Дня незалежності США його приурочили в 1979-м. Жіноча ліга з’явилася лише в 2011 році.

Оптимальний часовий відрізок змагання в 10 хвилин ввели в 2008 році.

За матеріалами Today

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