У Франції вперше священника позбавили сану через педофілію

Священник Бернар Прейн, чиї злочини проти ввірених йому дітей привели до відставки архієпископа Ліонського, позбавлений звання. Таке рішення прийняв у четвер церковний суд. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на euronews.

Вердикт важливий не тільки тому, що ставить крапку в самій гучній справі про педофілію у французькій католицькій церкві, а й тому що вперше 74-річний священник визнаний винним, пояснили в Ліонській єпархії. У Бернара Прейна є місяць на те, щоб подати апеляцію.

Ім’я Бернара Прейна стало відомо громадськості в наприкінці 2015-го року, коли кілька жертв священика подали позови про педофілію й утворили асоціацію “Звільнене слово”. З 2016-му проти Прейна відкрили справу про сексуальне насильство над неповнолітніми, процес повинен відбутися в найближчі місяці в Ліоні.