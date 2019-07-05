У Конго від лихоманки Ебола померли вже понад 1,5 тисячі осіб

Кількість смертей від лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго з моменту початку епідемії зросла до 1504. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт Всесвітньої організації охорони здоров’я.

“1504 людей загинули в Конго після того, як заразилися вірусом Ебола з початку епідемії в серпні”, – йдеться в повідомленні.

За даними ВООЗ, також підтверджені 2275 випадків зараження вірусом Ебола.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я Демократичної Республіки Конго заявляли про 1346 смертей від лихоманки Ебола.

Як повідомлялося, епідемія Ебола була оголошена в провінції Північне Ківу на сході Конго 1 серпня минулого року, після чого хвороба поширилася на сусідню провінцію Ітурі.

У травні Євросоюз додатково виділив 5 мільйонів євро гуманітарної допомоги для боротьби зі спалахом лихоманки. За оцінками європейських експертів, Ебола в Конго залишається серйозною загрозою, тому необхідно зробити все можливе, щоб зупинити поширення епідемії, включаючи зусилля з вакцинації, лікування та інші заходи.

Також повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров’я не зможе вести боротьбу з лихоманкою Ебола в Демократичній Республіці Конго в колишньому обсязі, якщо не буде ліквідовано прогалину у фінансуванні противірусних заходів у розмірі 54 млн доларів.

Нагадаємо, що раніше в Києві підтвердили випадок захворювання лихоманкою Західного Нілу у молодого чоловіка, який відпочивав на Криті. Лікарі попередньо припускали, що у пацієнта менінгоенцефаліт, лихоманка невідомого генезу. Діагноз був поставлений після аналізу сироватки крові в вірусологічній референс-лабораторії. Окремо наголошується, що аналіз не виявив ризику для здоров’я українців.