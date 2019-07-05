На Буковині автівка врізалася у стіну: є загиблий

Автомобіль під керуванням 18-річного хлопця врізався у стіну будинку та перекинувся в одному з сіл на Буковині, внаслідок ДТП загинув 20-річний юнак. Про це повідомили у прес-службі управління ДСНС у Чернівецькій області.

Інцидент стався 5 липня близько 4:30.

“Аварія з загиблим та двома травмованими сталася у селі Дубівці Кіцманського району. 18-річний водій, керуючи автомобілем марки Renault Megane, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі стіною будинку”, – вказали у ДСНС.

Внаслідок зіткнення авто перекинулося. З водієм у машині у той час перебувало ще двоє пасажирів. Вказано, що водій та один з пасажирів, 2001 р.н., змогли самостійно вибратися з понівеченого авто.

“З травмами різного ступеню їх госпіталізували до медичних закладів області: водія – до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці, пасажира – до Кіцманської ЦРЛ. Інший пасажир, 1999 р.н., який сидів в авто на задньому сидінні, загинув на місці ДТП. Тіло загиблого з розбитої автівки рятувальникам довелося діставати за допомогою спеціальних засобів”, – повідомили рятувальники.