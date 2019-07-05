На кордоні з Росією затримали злочинця, який перебував у розшуку

Цієї ночі прикордонники Чернігівського загону затримали українця, причетного до незаконних оборудок з наркотиками та грабежу, повідомляє прес-служба ДПС України.

В міжнародний автомобільний пункт пропуску “Нові Яриловичі”, на в’їзд в Україну, прибув рейсовий автобус “С. Петербург — Херсон”.

“При здійсненні процедур контролю, на одного з пасажирів — 28-річного громадянина України, спрацювала база даних доручень правоохоронних органів України. Чоловіка прикордонники одразу затримали. Виявилося, що українця розшукують за підозрою у скоєнні злочинів передбачених статтями 309 „Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту“ та 186 „Грабіж“ Кримінального Кодексу України”, — вказано у повідомленні.

Злочинець переданий співробітникам Національної поліції.