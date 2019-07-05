“Укренерго” заявило про загрозу втрати управління над енергосистемою країни

Держслужба з надзвичайних ситуацій вимагає відключити електрику в головному офісі “Укренерго”. Про це повідомила прес-служба державної енергокомпанії.

Минулого тижня до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від столичного управління відомства з вимогою відключити офіс “Укренерго” від електрики, опечатати його і заборонити доступ до будівлі через порушення правил пожежної безпеки.

“У позові ГСЧС зазначено, що порушення начебто свідчить про відсутність в компанії системи заходів для запобігання та гасіння пожеж, а також швидкого реагування на них”, – розповіли в “Укренерго”.