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Зафіксовано найбільшу цвітіння водоростей у світі

05.07.2019

Згідно з супутниковим спостереженнями, величезна плаваюча маса, що простягається від Західної Африки до Мексиканської затоки, в даний час є найбільшим цвітінням морських водоростей у світі. З кожним роком вона захоплює всі великі простори.

Саргасове водорості (Sargassum, або «морський виноград») традиційно починають життя в Мексиканській затоці, а потім витісняються потоками в Північну Атлантику, щоб плавати в Саргасовому морі.

Їх буйний зростання, на думку американських учених, залежить від зростаючих обсягів вирубки лісів і дуже активного використання людством добрив.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

 

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Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

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ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

«Великий атлантичний пояс Саргассум», як його називають дослідники, простягається на багато тисяч кілометрів і складається з десятків мільйонів тонн біомаси.

Вже 19 років поспіль вчені з Університету морської науки Південної Флориди вивчають супутникові запису цвітіння саргассума. Вирішальним для старту досліджень став 2011 рік, коли водорості масово заполонили берегову лінію.

Фото: Shutterstock

Керівник досліджень, доктор Чуанмин Ху вважає, що це явище в кінцевому рахунку пов’язано зі змінами клімату. Вони впливають на опади, циркуляцію океану. У тому, що цвітіння вийшло з-під контролю, більшою мірою винне зміна хімії океану.

І користь, і шкоду

Деякі види водоростей живуть на поверхні океану, де вони приваблюють риб, птахів і черепах. У відкритому океані саргассум надає величезну екологічну цінність, служачи середовищем існування та притулком для різних морських тварин.

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Однак занадто багато морських водоростей можуть задушити корали та морські трави, а в кінцевому підсумку виявитися на пляжах, виділяючи газ, який пахне тухлими яйцями.

Тільки в Мексиці в цьому році водорості окупували 1000 км пляжів. Очищення їх коштує дорого, займає багато часу і не завжди ефективна.

Що таке Sargassum?

  • Суворі, бурі, постійно плаваючі водорості.
  • Саргассум починає життя в Мексиканській затоці, а потім витісняється потоками в Північну Атлантику для плавання в Саргасовому морі.
  • Водорості утворює плоти, службовці життєво важливими місцями годування і розмноження морських мешканців.

За матеріалами BBC

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