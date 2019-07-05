Зафіксовано найбільшу цвітіння водоростей у світі

Згідно з супутниковим спостереженнями, величезна плаваюча маса, що простягається від Західної Африки до Мексиканської затоки, в даний час є найбільшим цвітінням морських водоростей у світі. З кожним роком вона захоплює всі великі простори.

Саргасове водорості (Sargassum, або «морський виноград») традиційно починають життя в Мексиканській затоці, а потім витісняються потоками в Північну Атлантику, щоб плавати в Саргасовому морі.

Їх буйний зростання, на думку американських учених, залежить від зростаючих обсягів вирубки лісів і дуже активного використання людством добрив.

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Столиця – Вашингтон

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Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

«Великий атлантичний пояс Саргассум», як його називають дослідники, простягається на багато тисяч кілометрів і складається з десятків мільйонів тонн біомаси.

Вже 19 років поспіль вчені з Університету морської науки Південної Флориди вивчають супутникові запису цвітіння саргассума. Вирішальним для старту досліджень став 2011 рік, коли водорості масово заполонили берегову лінію.

Керівник досліджень, доктор Чуанмин Ху вважає, що це явище в кінцевому рахунку пов’язано зі змінами клімату. Вони впливають на опади, циркуляцію океану. У тому, що цвітіння вийшло з-під контролю, більшою мірою винне зміна хімії океану.

І користь, і шкоду

Деякі види водоростей живуть на поверхні океану, де вони приваблюють риб, птахів і черепах. У відкритому океані саргассум надає величезну екологічну цінність, служачи середовищем існування та притулком для різних морських тварин.

Однак занадто багато морських водоростей можуть задушити корали та морські трави, а в кінцевому підсумку виявитися на пляжах, виділяючи газ, який пахне тухлими яйцями.

Тільки в Мексиці в цьому році водорості окупували 1000 км пляжів. Очищення їх коштує дорого, займає багато часу і не завжди ефективна.

Що таке Sargassum?

Суворі, бурі, постійно плаваючі водорості.

Саргассум починає життя в Мексиканській затоці, а потім витісняється потоками в Північну Атлантику для плавання в Саргасовому морі.

Водорості утворює плоти, службовці життєво важливими місцями годування і розмноження морських мешканців.

За матеріалами BBC

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