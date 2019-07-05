Назвали 7 основних ознак здорового серця

Команда дослідників з Пенсильванського університету перевірила “просту сімку” (Simple 7) показників здоров’я, визначених Американською кардіологічною асоціацією, на здатність передбачати ймовірність хвороб.
Вчені використовували дані 74 701 дорослої особи з дослідження Kailuan. На початку учасники заповнювали анкети про здоров’я, тричі проходили клінічні випробування і здавали лабораторні аналізи протягом перших чотирьох років. Потім протягом п’яти років за ними стежили та реєстрували нові випадки серцево-судинних захворювань.
На підставі зібраних даних кожному присвоїли низький, середній і високий бал серцево-судинного здоров’я. Виявилося, тільки близько 19% учасників отримали високий бал. У цих людей імовірність розвитку серцевих захворювань в наступні п’ять років була на 79% нижче, ніж у тих, хто отримав низький бал.
Крім того, було виявлено, що поліпшення показників з плином часу було пов’язано зі зниженням ризику захворювань навіть у людей з поганим станом серця і судин, зазначеним на початку.
При цьому ніякої показник не грав головній ролі. Всі вони вносили приблизно рівний внесок в загальний стан учасників. За словами авторів роботи, всі сім показників на хорошому рівні зустрічаються лише у 2% людей на Землі.
Показники здорового серця
DASH – що це?
Це дієта, в основі якої лежить вживання фруктів, овочів, горіхів, цільного зерна, домашньої птиці, риби та нежирних молочних продуктів при одночасному зниженні споживання солі, червоного м’яса, кондитерських виробів і солодких напоїв. Ця система харчування схожа на середземноморську дієту, але відрізняється рекомендацією вживати молочні продукти й виключити алкоголь.