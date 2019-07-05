3 млн гривень. Катя Осадча показала свій розкішний Jaguar

Ведуча Світського життя Катя Осадча змінила свій Porsche на чорний Jaguar XJ, який коштує 3 млн гривень.

Популярна українська телеведуча передачі Світське життя Катя Осадча вирішила придбати новий автомобіль. Свій кросовер Porsche знаменитість замінила на седан. Коштовною покупкою телеведуча похвалилася в Instagram.

Так, Осадча опублікувала знімок, на якому позує з букетом квітів у руках біля придбаної машини — чорного Jaguar XJ. Ведуча написала, що їздити на великому авто поки незвично, але комфортно.

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Чи то з роками, чи то з досвідом 🙂 приходить час пересісти на великий седан 😉 трохи незвично, але дуже комфортно Рада стати частиною родини @jaguar.ukraine Дякую за гостинність ♥️ #jaguar #jaguarukraine #jaguarxj

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 5 Июл 2019 в 12:11 PDT

«Чи то з роками, то чи з досвідом приходить час пересісти на великий седан! Трохи незвично, але дуже комфортно», — зазначила телеведуча, якій зараз 35 років.

Повідомляється, що ціна цієї моделі Jaguar становить 3 млн гривень. Деякі шанувальники Осадчої різко розкритикували її за покупку дорогого автомобіля, але більшість пораділа за телеведучу: «Вам дуже личить», «Вітаємо Вас із покупкою», «Яка ви скромна і мила навіть в цьому статусі».