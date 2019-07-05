У колонії на Херсонщині підпали в’язеня

У Північній виправній колонії №90 один ув’язнений підпалив іншого. Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції Херсонської області.

Повідомлення про подію надійшло 5 липня, близько другої години ночі. Попередньо встановлено, що один з ув’язнених у результаті особистого конфлікту облив іншого в’язня займистою речовиною та підпалив.

“На даний час відкрито кримінальне провадження за п. 4 ч. 3 ст. 115 КК України, умисне вбивство, через статтю 15 Кримінального кодексу, тобто замах на умисне вбивство, скоєний з особливою жорстокістю. Вирішується питання про повідомлення підозри”, – повідомила керівник відділу зі зв’язків з громадськістю поліції області Ірина Атаманенко.

Потерпілий отримав опіки рук та тулуба та був госпіталізований.

Нагадаємо, в Одесі після бунту з колонії почали етапувати ув’язнених.