На віддаленому антарктичному острові виявили озеро лави

Величезне озеро розпеченої лави було виявлено у вулкані на віддаленому субантарктичному острові в Південній Атлантиці. Це восьме озеро розплавленої породи з коли-небудь знайдених на Землі.

Вчені з Університетського коледжу Лондона (UCL) та Британської антарктичної служби (BAS) виявили це рідкісне озеро лави на острові Сондерс в архіпелазі Південні Сандвичевые острова, приблизно в 1610 км на північ від східного краю моря Уедделла.

Проаналізувавши супутникові знімки безлюдного острова в період між 2003 і 2018 роками, дослідники виявили, що в кратері покритого снігом вулкана гори Майкл на острові Сондерс, зазвичай прихованого від очей важкими хмарами, знаходиться озеро лави діаметром від 90 до 215 метром.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Температура розплавленої породи в озері становить від 989 до 1279 градусів.

Як виявили озеро

Острів Сондерс є частиною віддаленої вулканічної ланцюга, відомої як Південні Сандвічеві острови. Вони згруповані з субантарктичних острів Південна Георгія. Острів і вулканічна гора — надзвичайно важкодоступні, і без супутникових знімків з високим дозволом було б дуже складно дізнатися що-небудь про це дивовижному озері.

Хоча озеро лави — картинка, яка приходить на розум відразу при думці про вулкані, досі в світі було виявлено лише сім подібних озер.

Вчені знали про температурної аномалії над вулканом на острові Сондерс вже несколького років, але дослідження супутникових знімків, проведене BAS в 2001 році, не змогло визначити, що саме викликало аномалію.

В останньому дослідженні використовувалися супутникові фотографії з високим дозволом, зняті за допомогою спеціальної технології, призначеної для освітлення будь геотермальної активності. Ці фотографії переконливо показали, що в кратері гори Майкл знаходиться озеро лави, хоча дослідники так і не змогли визначити, як глибоко воно знаходиться від краю вулкана.

За матеріалами Live Science

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