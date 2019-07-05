Вчені розповіли, які хвороби з’являються через недоліковані зуби

Багато людей терплять зубний біль, якщо він не сильний і звертаються до стоматолога тільки в крайньому випадку, але це може бути небезпечним для здоров’я. Фахівці розповіли, які хвороби з’являються через недоліковані зуби, перерахувавши дуже серйозні недуги.

Через нездорову посмішку людина може заразитися ангіною. Інфекція зберігається в піднебінних мигдалинах і постійно впливає на організм, не дозволяючи хворому повністю позбутися від захворювання. Якщо ротова порожнина уражена стрептококами, це призводить до хвороб нирок, таких, як гломерулонефрит і пієлонефрит.

Патогени потрапляють через уражені ділянки в організм, надаючи негативну дію на органи. Якщо в порожнині рота є хворі ділянки, які людина не хоче навантажувати пережовуванням їжі або відсутні деякі зуби – це обов’язково позначиться на роботі шлунка, так як їжа в нього надходить недостатньо пережованою.

Маються серйозні наслідки і для серцево-судинної системи, якщо пацієнт страждає хронічним парадонтитом, ризик інфаркту або ішемічної хвороби серця зростає вдвічі.

Впливають недоліковані зуби і на зовнішній вигляд. Бактерії із запалених ділянок потрапляють в кров, а також в ШКТ. В результаті через різних нездужань колір шкіри набуває хворобливий відтінок.

При запаленні трійкового нерва розвиваються мігрені, здатні перерости в хронічні. Крім того вченими встановлено, чим менше у людини залишається зубів після 65 років, тим гірша її пам’ять. Фахівці також пов’язують хворобу Альцгеймера з бактерією, що виникає при запаленні ясен.