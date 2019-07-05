У Парижі відкрився перший у світі плавучий центр вуличного мистецтва

У Парижі відкрився перший центр стріт-арту Fluctuart, який розташований на плавучій платформі. У постійній експозиції галереї представлені роботи вуличних художників Бенксі, Джона Ендрю Перелло, відомого під псевдонімом JonOne, і Раммельзи.

C’est l’heure de la dernière répétition pour les médiateurs

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Venez découvrir dès demain l exposition “Time Capsule” à travers des visites guidées gratuites animées par les étudiants de l’ @Icart_Paris.#Fluctuart #art #streetart #paris #opening pic.twitter.com/YAwO7OEGfd

— Fluctuart_Paris (@FluctuartP) 3 липня 2019 р.

Експрес-інформація по країні

Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.



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Столиця – Париж

Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

Андоррою

Назва арт-центру походить від девізу Парижа «Fluctuat nec mergitur», що в перекладі з латині означає «Плаває, але не тоне».

Судно площею тисяча квадратних метрів була спроектована архітекторами Жераром і Матьє Ронзатти, які до цього вже працювали над проектом плавучого готелю. Арт-центр обійшовся його власнику бізнесменові Еріку Филиппону в €4 мільйони і не має державного фінансування.

Вхід у Fluctuart вільний щодня з полудня до півночі. Очікується, що більшу частину доходів будуть приносити бар на першому поверсі, кафе на даху і приватні заходи.

На першій виставці у Fluctuart покажуть роботи американської міської художниці Каледонії Керрі, відомої під псевдонімом Swoon.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Дубаї відкрився перший у світі плавучий супермаркет.

За матеріалами Birdinflight

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