Правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві одесита

На минулих вихідних в одному з будинків на вулиці Маяковського троє невідомих напали на родину одесита: у квартирі розпилили сльозогінний газ, після чого вбили чоловіка на очах його матері

За декілька днів правоохоронці встановили особи підозрюваних та затримали їх

Правоохоронці нагадали як все відбувалося. До помешкання, в якому 27-річний потерпілий проживав із матір’ю, зловмисники навідались пізно ввечері. Розпочавши конфлікт із господарями, один із учасників злочинної групи розпилив у кімнаті речовину сльозогінної дії, після чого декілька разів вистрелив із револьверу в бік чоловіка. Від отриманих поранень одесит загинув, а зловмисники з місяця скоєння злочину зникли. Про трагедію до поліції сповістила літня матір, на очах якої було застрелено сина.

Затриаманими виявилися троє жителів Одеси віком 26, 30 та 36 років. У них вилучили револьвер, що став предметом вчинення злочину, а також автомобіль на якому усі троє пересувались.

Мотиви вчинення вбивства та інші обставини вказаної події встановлюються слідчими.