На Одещині засуджений за розбещення 9-річної дитини не хоче сидіти сім років за ґратами

Одеський апеляційний суд в найближчому майбутньому планує розглянути апеляцію від жителя Овідіопольського району, який просить переглянути вирок, згідно з яким йому призначили сім років позбавлення волі за розбещення неповнолітньої дівчинки

Під час судового процесу було встановлено, що 7 серпня 2017 року житель Овідіопольського району в душовій кімнаті намагався розбестити дівчинку, якій на той час було дев’ять років. Для цього покидьок намагався встромити свійт статевий орган дитині до рота.

Попри те, що звинувачений своєї провини не визнав, слідство довело його провину, 10 червня суд приговорив його до семи семи років позбавлення волі з позбавленням права займати посади та займатись діяльністю, пов’язаною з вихованням неповнолітніх дітей на три роки.

Проте засуджений подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати вказаний вирок стосовно нього, провести новий розгляд справи в Одеському апеляційному суді, надати можливість ознайомитися з усіма матеріалами кримінального провадження включно з аудіо-фіксацією судових засідань.

У свою чергу Іллічівська місцева прокуратура звернулася з апеляційною скаргою, в якій просить вирок відносно засудженого скасувати в частині призначеного покарання, ухвалити в цій частині новий вирок яким визнати його винним у вчинені злочину та призначити покарання у виді восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов’язаною з вихованням неповнолітніх дітей строком на три роки.