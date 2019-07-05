Дослідження: рослини не відчувають болю і самотності

Відповідальність за олюднення фауни в більшій мірі лежить на совісті письменників-фантастів і кінематографістів. У реальному житті, як заявляє почесний професор молекулярної, клітинної та розвивається біології Лінкольн Таїз з Каліфорнійського університету в Санта-Крузі, квіти і дерева далекі від приписуваних їм функцій.

Висновки засновані на новітніх експериментах, а також на аналізі попередніх досліджень, проведених фізіологами Тоддом Фейнбергом і Джоном Маллаттом. Результати були опубліковані в журналі «Тенденції в науці про рослини».

В результаті тривалих спостережень кілька років тому Фейнберг і Маллатт першими прийшли до висновку, що тільки хребетні, членистоногі та головоногі мають порогової структурою мозку для усвідомлення дійсності. Вчені досліджували еволюцію свідомості шляхом зіставлення діяльності простих і складних мізків тварин.

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Спостерігаючи за різними функціонуванням мозку у тварин, які перебувають на різних щаблях організації, Фейнберг і Маллатт приділили значну увагу тим видам, які позбавлені свідомості.

Професор Таїз зауважив: «А якщо є тварини, у яких немає свідомості, то можете бути впевнені, що у рослин, у яких навіть немає нейронів (не кажучи вже про мозок), свідомості теж немає».

Рослини і тварини розвивають зовсім різні життєві стратегії. А мозок – дуже дорогий орган, і рослини абсолютно позбавлені переваги в тому, щоб мати високорозвинену нервову систему, вважає професор Лінкольн Таїз.

Форма листа не змінюється від переляку або болі

Рослини ж демонструють просте використання електричних сигналів за допомогою двох можливих механізмів: перший регулює розподіл заряджених молекул по мембран, а другий відповідальний за відправлення повідомлень на великі відстані по всьому організму.

У першому випадку листя рослини можуть згорнутися, так як рух іонів посилає воду з клітин. Тобто форма листа не змінюється від переляку або больового відчуття.

У другому випадку укус комахи на одному аркуші може ініціювати захисні реакції віддалених листя. Обидва випадки виглядають так, як ніби рослина вибирає: реагувати йому на подразник чи ні. Але дослідники підкреслили, що ця «реакція» генетично закодована і налагоджена в кількох поколінь в результаті природного відбору.

Висновок: так, рослини відповідають на дію подразників, але це поведінка генетично закодований і не має відношення до миттєвої реакції.

За матеріалами Deccan Chronicle

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