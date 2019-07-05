Казус Росстату: Росіяни живуть довше перед виборами Путіна

У Росії — нова статистична аномалія. По загадковому збігу обставин, за даними Росстату, піки приросту очікуваної тривалості життя припадають на роки перед президентськими виборами. Так було і в 2011-му і 2017-м.

Що характерно, попередні підсумки тривалості життя зазвичай і оголошуються владою якраз перед виборами. Так, у лютому 2018 року Моз голосно оголошував, що показник за попередній рік досяг 72,7 року.

Якщо виходити з політичної логіки, в черговий раз тривалість життя повинна підскочити якраз до 2024 року. Адже президент Володимир Путін у травневому указі поставив завдання: підвищити до 2024 року очікуваної тривалості життя до 78 років, а до 2030 року — аж до 80 років.

У реальності, зауважимо, перспективи виконання указу туманні. У 2018 році очікувана тривалість життя в Росії зросла на мізерні 0,2 року (до 72,9 року). Це мінімальний приріст з 2014-го, коли до складу Росії увійшов Крим, знизивши загальну очікувану тривалість життя (ОПЖ) в країні.

Трохи ретушувати цю картину, мабуть, покликана статистика.

Якщо вірити Росстат, в цілому тривалість життя в Росії безперервно зростає з 2003 року — але не монотонно, а хвилеподібно. За останні 12 років на графіку тривалості життя зовні спостерігалися піки, що збігаються за часом з передвиборними роками. Перед виборами 2008, 2012, 2018 років приріст показника досягав 0,8−0,9 року, а на наступний рік знижувався в два-чотири рази.

Як роз’яснили в 2018 році експерти Вищої школи економіки, ОПЖ за рік — це модельний показник, який вимірює рівень смертності всього населення країни за конкретний період, і акумулює в собі рівні смертності всіх вікових груп.

При бажанні, це можна трактувати так: методика розрахунку залишає лазівки, які дозволяють статистикам «пограти з цифрами».

Росстат в докладному відповіді на запит РБК заявив, що ніякої реальної кореляції очікуваної тривалості життя з виборами немає, і не варто надавати занадто великого значення флуктуацій щорічного приросту ОПЖ».

В Росстату повідомили, що на тривалість життя в Росії (як, втім, і в інших країнах) впливають хвилі холоду (або спеки) та захворюваності на грип/ГРВІ. «У країнах з холодним кліматом ця залежність особливо очевидна», — зазначили в статистичному відомстві.

«У 2018 році (тривалість життя зросла лише на 0,21 року) ми спостерігали неприємні наслідки похолодання в березні-квітні. У 2019 році ми пережили похолодання в січні-лютому, і це, можливо, теж вплине на значення показника ОПЖ за поточний рік», — відзначили в Росстату.

На цьому тлі вигідно відрізняється 2017 рік (показник виріс на 0,83 року), коли ні в одному місяці не було істотного підвищення числа померлих на відміну від сусідніх років, резюмував представник відомства.

Можливо, так воно і є. Тільки віра в непогрішність статистики дещо підірвана. Як відомо, у грудні 2018-го прем’єр Дмитро Медведєв змінив керівника статистичного відомства за надто песимістичні оцінки підсумків року. І вже в лютому в Росії сталося економічне диво — Росстат відзвітував про рекордне (2,3%) зростання ВВП за шість років.

Як в реальності йдуть справи з тривалістю життя в Росії?

— Путін може ставити будь-які завдання з терміном виконання в 2024 році — просто тому, що до того моменту його вже не буде на президентському посту, — зазначає завідувач кафедри міжнародних відносин і дипломатії Московського гуманітарного університету, екс-дипломат у ФРН, США Микола Платошкін. — І виникає питання: може, вже сьогодні слід щось робити, а не чекати 2024 року?

Зауважу, Путін при владі вже 20 років. У нас після Великої Вітчизняної за п’ять років економіку країни відновили — коли загинуло 40% накопиченого за всю історію країни національного багатства. А зараз нам президент говорить про 2024 рік, або 2030-м. Скоро, мабуть, горизонт обіцянок до 2050 року дійде.

«СП»: — статистика Лукавить, коли говорить про зростання тривалості життя в Росії?

— Лукавить чи ні — в минулому році населення країни знову почала скорочуватися. Це, як кажуть, медичний факт. Причому смертність перевищила народжуваність навіть у Москві — найбагатшому регіоні РФ.

Так відбувається, тому що у нас жахлива екологія, і жахливе харчування у більшості населення. Досить сказати, що республіка Нігерія постачає нас пальмовою олією — гаразд би свіжим, а то третього-четвертого віджиму. Таке масло в Європі використовують лише для парфумерії. А ми це їмо — в сирах і молочних продуктах.

Росія лідирує серед країн світу по серцево-судинним захворюванням. І знаєте чому? Люди у нас працюють на двох роботах, щоб якось прогодувати сім’ю — мужики особливо. Або на одній роботі, але працюють і по вихідних, і по 12 годин в день. Бо будеш возбухать — роботодавець викине тебе до чортової матері.

Є приклад Хабаровська. Цей регіон за кількістю онкологічних хворих перевищує загальноросійський рівень в два рази. Так, у місті є онкоцентр, але там величезні черги. І у більшості людей, які туди звернулися, просто немає шансів, що їх просто начтут лікувати.

Онкологія в Хабаровську висока з-за екології та продуктів, які везуть з Азії -вони вирощені бог знає на яких добривах. А адже в радянський час Хабаровськ себе більшістю продуктів постачав. Але зараз там поля заросли — як і скрізь по країні.

«СП»: — чи Може в теорії коливатися тривалість життя?

— Може рости, падати. Але ось у тій же Словаччині що роблять? Там кожен рік коригують пенсійний вік в залежності від тривалості життя. Словаки проводять незалежне дослідження, і якщо тривалість життя зросла — підвищують пенсійний вік на півроку. Впала тривалість життя — пенсійний вік знижується.

У нас же брехня із зростанням тривалості життя тільки для одного — щоб виправдати жахливу антисоціальну пенсійну реформу.

«СП»: — Що робити, щоб виправити ситуацію?

— Влада в країні змінити — більше нічого. Щоб влада перестала орієнтуватися на потреби великого капіталу, який все вивозить з країни, і їде слідом за грошима. Цим людям тому плювати на російське охорону здоров’я, освіту і все інше. Вони і зараз живуть в основному на Заході, а в Росії приїжджають тільки подивитися, як бізнес процвітає.

Якщо ми залишимо у влади цю сировинну угруповання — у Росії, я вважаю, немає шансів на розвиток. Владу треба міняти, призначити нове — соціалістичний уряд.

— Статистичні викладки завжди несуть печатку певної заангажованості та політизації, — вважає декан факультету соціології і політології фінансового університету при уряді РФ Олександр Шатілов. — Якщо говорити по суті, в Росії все благополучно з тривалістю життя жінок — вона навіть вище, ніж у радянський час. Але з чоловіками ситуація крайнім чином підкачала. Тому, щоб підняти середній рівень життя в країні, потрібно сконцентрувати зусилля на збереженні «сильної статі», який на перевірку виявляється найбільш уразливим.

Тут вносить вклад і певний спосіб життя: моменти, пов’язаний з алкоголем, з тим, що більшість гинуть на дорогах у ДТП — це чоловіки віком 30-50 років.

Серйозний негатив також пов’язаний з тим, що в умовах жорсткої ринкової економіки громадянам доводиться перенапружуватися, щоб забезпечити прийнятний рівень існування. Звідси значне зростання смертності від інфарктів, інсультів — хвороб, пов’язаних з перевантаженнями організму.

Щоб виправити ситуацію, необхідно, з одного боку, впроваджувати нові технології, з іншого — проводити в життя більш соціально орієнтовану політику.